ضبط وافدة تعمل في صالون رجالي بالخبر

ضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة الخبر السعودية، عاملة من الجنسية الآسيوية تعمل في صالون للحلاقة الرجالية.

وحسب الوزارة، تمت زيارة المنشأة بعد رصد إعلان تجاري ذُكر فيه وجود عاملة تقدم خدمات لمرتادي الصالون، وتم ضبط المخالفة وفقًا للتنظيم الموحد لبيئة العمل في القطاع الخاص والمعلن عنه في موقع الوزارة الإلكتروني،

والذي ينص على أنه لايجوز لصاحب العمل تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط مثل، النوادي الرياضية ومحلات الحلاقة الرجالية وغيرها.

