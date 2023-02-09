محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام قاتل طالبة المنصورة

قضت محكمة النقض المصرية ، اليوم الخميس ، برفض الطعن في قضية الطالبة نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام بحق قاتلها.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام سور جامعة المنصورة.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي في 22 يونيو الماضي ، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل زميلته الطالبة المجني عليها نيرة أمام جامعة المنصورة عمدا مع سبق الإصرار حيث باغتها بسكين وطعنها ونحرها قاصدا إزهاق روحها.