سوري يطلب ماءً ليتوضأ تحت الأنقاض.. وتركية ترفض الخروج بدون حجاب
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي العربية والتركية انتشار العديد من مقاطع الفيديو الحزينة والمبكية، وأيضاً الغربية حول عدد من الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.
ومن ضمن هذه المقاطع، طلب أحد الناجين من الزلزال الذي ضرب شمال سورية، وهو رجل مسن، طلب الماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة وهو عالق تحت الأنقاض، حتى أقنعه عمال الإنقاذ والمسعفين بأولوية إنقاذه وخروجه ثم يتوضأ ويصلي.
وفي جنوب تركيا، تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية غازي عنتاب من انتشال أم وأطفالها الثلاثة من تحت الأنقاض بعد مرور 28 ساعة على وقوع الزلزال لكن المرأة لم تخرج من تحت الأنقاض إلا بعد حصولها على حجاب.
رغم بقائها تحت الأنقاض 28 ساعة.. امرأة ترفض الخروج بدون حجاب— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 8, 2023
تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية غازي عنتاب التركية من انتشال أم وأطفالها الثلاثة من تحت الأنقاض بعد مرور 28 ساعة على وقوع الزلزال لكن المرأة لم تخرج من تحت الأنقاض إلا بعد حصولها على حجاب.
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