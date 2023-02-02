صحيفة "الحياة" تعود في 2024 بعد اتفاق لجدولة ديونها

أعلن رئيس مجلس إدارة "دار الحياة" السعودية، إبراهيم بن بادي، عودة صحيفة "الحياة"، وتحويلها إلى "شبكة تواصل اجتماعية مخصصة لنخبة القراء والصحفيين العرب"، بحسب تعبيره.

ولفت بادي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، بأن الصحيفة التي انطلقت عام 1946 تعتزم جدولة ديونها بالاتفاق مع الدائنين.

وتابع بأن "دار الحياة" تؤكد التزامها بتنمية الصحافة العربية، وتعزيز مفهوم "الاستقلال المالي" للإعلام، مشيرة إلى أنها ستعمل على الكيف مع وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد بزوغ "صحافة المواطن".

ولفت إلى أن الصحيفة بعد عودتها، ستعمل على "تنمية رأس المال البشري للصحافة العربية"، وستتجاوز مفهوم التنافس بين المؤسسات الإعلامية وتقديم رغبة القراء كأولوية، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بالذكاء الصناعي، وصحفيين مستقلين، وأكاديميين.

وتابع بأن الصحيفة لن "تتجاوز قوانين أي دولة عربية، ولن تحرض الرأي العام، ولن تمس بالرموز والشخصيات العامة، والأديان".

وتوقف موقع "الحياة" على الإنترنت عام 2020، منهية بذلك 32 عاما من النشر على الإنترنت، وسبق ذلك توقف النشرة الورقية في عام 2018.

واغتيل مؤسس الصحيفة، كامل مروة، في بيروت عام 1966.