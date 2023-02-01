زوجان يتركان طفلهما الرضيع في المطار لرفضهما شراء تذكرة له

ترك زوجان رضيعهما في مطار بن غوريون في تل أبيب، وحاولا ركوب الطائرة على خطوط "ريان اير" الأيرلندية الاقتصادية بعد رفضهما شراء تذكرة طائرة لرضيعهما، وتم اعتقال الأبوين الذين يحملان جواز سفر بليجيكي من قبل الشرطة وفق ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.

وحاول الزوجان ركوب الطائرة من تل أبيب إلى بروكسل، ولكنهما لم يكن لديهما تذكرة طائرة للرضيع. ورفضا دفع ثمن تذكرة له ويبدو أنهما تركا رضيعهما في عربة الأطفال واتجها نحو منصة مراقبة جوازات السفر.

ولاحظ موظفو المطار ما حدث، واتصلوا بالشرطة التي عثرت فوراً على الوالدين وأخذتهما إلى التحقيق. وقال مدير مكتب طيران "ريان إير" إن الجميع شعروا بالصدمة لما فعله الوالدان مضيفاً: "لم نر شيئاً كهذا من قبل. ولم نصدق ما رأته أعيننا".