وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء في السعودية

صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أسماء المتبرعين.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل 2021 نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.