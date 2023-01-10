شركة تغرم موظفيها 1200 دولار إذا أزعجوا زملائهم في الإجازة

قررت شركة في مدينة مومباي الهندية فرض غرامة قدرها 100 ألف روبية (حوالي 1200 دولار) على أي من موظفيها إذا اتصل بزميل آخر عندما يكون في إجازته، وفق ما قاله الشريك المؤسس في شركة "دريم11" بافيت شيث خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية.

وقال شيث: "على الأقل مرة في السنة لمدة أسبوع واحد يجب أن يخرج الموظف من جو العمل. ويجب أن لا يزعجه أحد سواء بالبريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية، ويساعد ذلك الشركة أيضاً على التأكد من أنها لا تعتمد على شخص معين في سير دورة العمل".

ونقل موقع "درادج ريبورت" عن بيان للشركة قولها إن الإجازة التي تستمر دون قطعها بمكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني، تسمح للموظفين بالاسترخاء وإعادة حشد طاقتهم والعودة إلى العمل بنشاط وقوة كي يقدموا أفضل ما عندهم.

ويفضل معظم الموظفين في العالم أن تظل الإجازة وقتاً للاسترخاء فقط، وآخر ما يمكن أن يفكروا به خلال الاسترخاء على أحد الشواطئ أو خلال المشي في الطبيعة هو أن تصلهم مكالمة مزعجة من أحد الزملاء في مكان العمل، ولكن للأسف فإن المكالمات العاجلة التي تتعلق بطلبات العمل ليست نادرة ويمكن أن تؤدي إلى تدمير الإجازة التي تم التخطيط لها لفترة طويلة.