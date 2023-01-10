هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

هبطت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية وعلى متنها 244 شخصًا، بشكل طارئ في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات اليوم.



وحطّت الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبًا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر أمس.



وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرحلة التي غيّرت مسارها بعد أن تلقّت شركة "أزور إير" بريدًا إلكترونيًا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة.



وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.



وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح اليوم، أن "جميع الأشخاص على متن (الطائرة) بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمّق للطائرة".



وأوضحت شرطة الولاية لوكالة فرانس برس أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار.



وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو لوكالة فرانس برس "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".

