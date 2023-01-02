تعليق الدراسة الحضورية في مكة المكرمة بسبب الأمطار

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت أنه وفقاً لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.