عالم فيروسات ألماني: جائحة كورونا انتهت

رأى عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أن جائحة كورونا قد انتهت، وقال رئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي "شاريتيه" في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "إننا نشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف-2 هذا الشتاء، وفي رأيي، الجائحة قد انتهت".

وذكر دروستن أنه بعد هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف.

في المقابل أوضح دورستن أن الحالة الوحيدة التي قد تعوق ذلك هو ظهور متغير جديد للفيروس، وقال: "لكنني لا أتوقع ذلك حاليا".

وفي سياق متصل، أعرب كريستيان كاراجانيديس، وهو عضو في مجلس الخبراء الألماني لمكافحة كورونا، عن تفاؤله فيما يتعلق بالجائحة، وقال: "أتوقع أن الجائحة ستكمل دورتها الآن"، متوقعا انتهاءها عقب الشتاء.