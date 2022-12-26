إيقاف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم، عن إيقاف الحركة الملاحية بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وقالت في منشور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنويه… تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400 م".

وأضافت "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

ومن جانب آخر أعلنت السلطات عن إغلاق المدارس في عدة محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت مديرية تربية واسط في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، تعطيل الدوام في المدارس، اليوم.

من جهتها أعلنت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة، الاثنين، وتستثنى من ذلك مدارس قضاء بلد.

وذكر بيان لمكتب محافظ صلاح الدين نشرته الوكالة أن "محافظ صلاح الدين، إسماعيل خضير الهلوب، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة (...) استجابة لمطالبات الأهالي في عموم مدن المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وصعوبة التنقل بين الطرق نتيجة تشكل الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى".

وكانت محافظة ذي قار قد تعرضت لهطول غزير للأمطار استمر طوال ساعات ليل الجمعة - السبت، وأسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل والأحياء السكنية في بعض مدن المحافظة، حيث سجلت مدينتا الناصرية والرفاعي شمال المحافظة أعلى نسب تساقط مطري خلال هذا العام بواقع 37 ملمتر.