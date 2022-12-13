ضمن إجراءات تخفيف قيود "كورونا".. الصين تسحب تطبيقا لتتبع السفر

احتفل الشعب الصيني، اليوم، بسحب تطبيق تديره الدولة يُستخدم لتتبع حركة السفر إلى المناطق المنكوبة بكوفيد-19، في أحدث تخفيف لبعض من أكثر إجراءات مكافحة الفيروس صرامة في العالم.

وبعد أن ألغت السلطات الصينية تنشيط تطبيق "رمز الرحلة" منتصف ليل أمس، قالت أربع شركات اتصالات صينية إنها ستحذف بيانات المستخدمين المرتبطة بالتطبيق.

ورحب مستخدمو الإنترنت بسحب التطبيق الذي تعرض للعديد من الانتقادات لإمكانية استخدامه في المراقبة الجماعية.

وقال منشور على منصة التواصل الاجتماعي (ويبو) "وداعا (تطبيق) رمز الرحلة، آمل ألا أراك مرة أخرى".

وكتب مستخدم آخر "اليد التي امتدت لممارسة القوة أثناء الوباء يجب أن تُسحب الآن".