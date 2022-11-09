مصر.. تخفيض أسعار تذاكر الطيران للمصريين في الخارج

أقرت الحكومة المصرية تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران للمصريين في الخارج والعائدين إلى مصر خلال الإجازة السنوية.

وفي تفاصيل القرار الذي أعلنت عنه السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقاء تلفزيوني، إن المصريين في الخارج سوف يحصلون بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني على تخفيضات للعائلات المصرية على الرحلات الجوية سنوياً، حال قدومهم إلى مصر خلال إجازاتهم السنوية وفق ما نشره موقع «المصري اليوم».

تصل قيمة تلك التخفيضات إلى 25% للزوجة، وتخفيضات لـ2 من الأبناء حتى سن 15 عاماً تصل لـ30%، بخلاف تخفيضات أخرى للطلاب الدارسين في الصين تصل لـ30%.

وعن تلبية احتياجات ومتطلبات المصريين في الخارج أضافت الجندي أن أحد أهم الملفات كان إحضار سيارات المغتربين الخاصة معهم إلى مصر، وقد تم العمل على هذا الملف حتى جرى الاتفاق عليه من قبل الحكومة.

وتابعت: «نسقنا مع وزارة الإسكان لتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج في القطاع العقاري، وكان ضمن أحدى طلبات المصريين الموجودين في الخارج، وحاولنا بقدر الإمكان نعمل معادلات تريح الجميع بقدر الإمكان».