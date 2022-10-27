علماء يحذرون: الأرض تعيش أزمة مناخ كبيرة

حذر فريق من الباحثين من أن الأرض تواجه "المستوى الأحمر" بالفعل، وذلك في ورقة بحثية صدرت قبيل مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر.

وكتبت مجموعة من العلماء، بقيادة ويليام ريبل وكريستوفر وولف، من جامعة ولاية أوريجون: "ليس هناك شكل في أن الإنسانية تواجه حالة طوارئ مناخية... حجم المعاناة الإنسانية الهائلة يتزايد على نحو سريع بالفعل في ظل تصاعد عدد الكوارث المرتبطة بالمناخ".

وحذر ريبل وآلاف العلماء الآخرين مرارا وتكرارا على مدار السنوات الأخيرة من مثل هذه "الطوارئ المناخية" التي تلوح في الأفق. ودعا إلى اتخاذ خطوات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووصل 16 متغيرا، من أصل 35 يتعقبها الفريق العلمي، ويقيسها لتقييم المناخ، إلى مستويات خطيرة حاليا، وفقا للورقة البحثية التي نُشرت في مجلة "بايو ساينس".

وتشمل هذه المتغيرات عدد رؤوس الثروة الحيوانية على الأرض، واستهلاك الغاز والنفط والفحم، وكذلك معدل ذوبان الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي في جزيرة جرينلاند. كما أن عدد سكان العالم الآن أكبر من أي وقت مضى.

وقد يساعد عدد قليل من العوامل التي لاحظ الفريق أنها بلغت مستويات خطيرة، في إبطاء الاحترار العالمي، مثل زيادة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي جزء آخر من التقرير، يحذر معدوه من عواقب أزمة تغير المناخ مثل زيادة موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات.

وكتب الباحثون في التقرير: "كما كشفت الزيادة الكبيرة في الكوارث السنوية المرتبطة المناخ، نحن الآن في أزمة مناخية كبيرة وكارثة عالمية، وهناك ما هو أسوأ كثيرا إذا واصلنا التصرف كالمعتاد".

وطالب العلماء باتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء تغير المناخ أو تخفيف آثاره، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة بطريقة أفضل، والقضاء شبه الكامل على الانبعاثات الصادرة عن الوقود الأحفوري.