سدّدها 168.8 ألف مزكٍ.. 207.7 ملايين درهم إجمالي إيرادات "الزكاة" خلال 9 شهور

أعلن صندوق الزكاة، أن إجمالي إيراداته حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ نحو 207 مليوناً 70ألفاً و443درهماً، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تنامي الثقة المشهودة من المُزكّين وتفاعلهم مع حملات الصندوق.



وأشار مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام لصندوق الزكاة، الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، إلى أن الصندوق استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، موضحاً أنه وفقاً للأرقام والبيانات الإحصائية، فقد بلغ عدد المزكين 168,801 ألف مزكٍ، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، كان من أبرزها قناة الدفع عبر بوابات البنوك الرقمية، حيث بلغت 56 مليون 983 ألف و447 درهم، تلتها مباشر عبر البنوك حيث تلقى الصندوق من خلالها 52 مليون و575 ألف و56 درهم، ثم قناة الدفع عبر مركز خدمات المزكين بمبلغ وقدره 37 مليون 853 ألف و143 درهم، ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 21 مليون و217 ألف و159 درهم.



وقال الحمادي: "إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية".



وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق، مثل: أجهزة الصراف الآلي ATM لصندوق الزكاة المنتشرة في عدد من المواقع في أبوظبي ودبي والعين، وأجهزة MBME و NT payment المنتشرة في إمارات الدولة ودبي الآن بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة.