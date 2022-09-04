إعصار "هيننامنور" يهدد كوريا الجنوبية

أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم، تحذيرات بسبب اقتراب إعصار "هيننامنور" من الأجزاء الجنوبية من البلاد، بما يشمل بوسان وكوانغجو.

وذكر مركز مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية، أن الإعصار يتحرك ببطء باتجاه الشمال بسرعة 11 كيلومترا في الساعة قبالة سواحل جنوب شرق تايبيه بتايوان.

وتوقع المركز أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة على بعد 570 كيلومترا جنوب وجنوب غرب جزيرة جيجو فجر الاثنين، وأن يكون على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة بوسان الساحلية يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الإعصار تسبب في هطول الأمطار اليوم على أجزاء متفرقة، وسط توقعات بأن يصل معدل هطول الأمطار لما يتراوح ما بين 100 و 300 ملم ما بين الأحد والثلاثاء، فيما تتعرض المناطق الجبلية في جزيرة جيجو لما يزيد على 600 ملم من الأمطار.