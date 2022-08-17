قيود على استخدام المياه في لندن بسبب الجفاف

اعتباراً من الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، ستعتمد لندن قيوداً على استخدام المياه نتيجة موجة الجفاف الحالية، وفق ما أعلن أكبر مزوّد للمياه في البلد "تايمز ووتر".

وبموجب هذا القرار، سيتعذّر على حوالى 15 مليون شخص في لندن ومنطقة أكسفورد ريّ حدائقهم وملء أحواض السباحة التابعة لهم، كبيرة كانت أم صغيرة، وتنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطيم المياه، وفق ما أفادت "تايمز ووتر".

وهذه المرّة الأولى منذ عشر سنوات التي تشهد لندن جفاف شديد يتسبب في فرض قيود على استخدام المياه.

وسبق لعدّة شركات مياه أن أعلنت عن تدابير مشابهة، لا سيما في الجنوب وأيضا في يوركشاير (شمال شرق).

واتّخذت تدابير مماثلة أولى في الخامس من أغسطس. ومن المتوقع أن تطال هذه القيود نحو 30 مليون شخص بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت "تايمز ووتر" إلى أن مستوى المياه في الخزّانات والأنهر بات أدنى بكثير من العادة، في ظلّ انخفاض تساقط الأمطار في الأشهر العشرة إلى الاثني عشر الماضية واشتداد الجفاف.

وفي 12 أغسطس، أعلنت حالة الجفاف في جزء كبير من إنجلترا، بما في ذلك لندن. وسجلّت بريطانيا حرارة قياسية في يوليو وصلت إلى 40.3 درجة مئوية.

وبعد موجة حرّ أخرى الأسبوع الماضي، ضربت عواصف رعدية جنوب بريطانيا في الأيام الأخيرة، فحذّرت السلطات من خطر الفيضانات كون التربة جافة جدّا لامتصاص المياه.