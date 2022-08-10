الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول لهذا السبب

أطلقت الشرطة النار على شخص في مطار شارل ديغول بباريس، وأردته قتيلا، بعدما حاول مهاجمة بعض أفرادها بسكين، وفقا لما أعلنته الشرطة اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة «لو باريزيان» إن أفراد الأمن طلبوا الشرطة للمساعدة، لأن رجلا مشردا رفض مغادرة إحدى صالات المطار.

وعندما وصل رجال الشرطة، حاول الرجل أولا ضربهم، ثم هاجم رجل شرطة بسكين.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصور صحافي شهد الواقعة، إن رجل الشرطة أطلق النار على المشرد الذي لم يستجب للتحذير.