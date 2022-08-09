إجلاء 3 آلاف شخص في جنوب فرنسا بسبب حريق

تمّ إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص يقطنون قرى في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى سيّاح، اليوم الثلاثاء، في مواجهة تمدّد نيران اجتاحت 700 هكتار على الأقلّ من الغطاء النباتي لكن لم تتسبب بأي إصابات.

وفي جنوب فرنسا، امتدّ الحريق الذي اندلع مساء الاثنين بسبب آلة زراعية في بلدة ماسغرو في منطقة لوزير، باتجاه قرية موستوييجول في منطقة افيرون، حسبما قال مراسل وكالة فرانس برس.

وأمرت السلطات بإخلاء قرية موستوييجول. وتمّ إجلاء الأشخاص الذين أُبعدوا عن موقع الحريق بشكل احترازي إلى صالات مناسبات ومدارس في قرى مجاورة.