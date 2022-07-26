اشتعال حرائق غابات في شرق ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

اشتعلت حرائق غابات ناجمة عن ظروف الجفاف القاسية في ولايتي براندنبورج وسكسونيا الواقعتين شرقي ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وفي الجزء الجنوبي من ولاية براندنبورج يحاول أكثر من 150 فردا من رجال الإطفاء احتواء حريق يغطي حوالي 800 هكتار من الأرض. وقال متحدث باسم رجال الإطفاء إن الوضع "متوتر للغاية". وتم إجلاء حوالي 600 ساكن من منازلهم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نائب مفوض الحماية من حرائق الغابات فيليب هاسه إن الوضع مربك بسبب الرياح العاتية، مشيرا إلى أن الحريق يستعر في الغابة بين توربينات الرياح وأن أحد هذه التوربينات على الأقل موجود في منطقة الحريق فضلا عن تعرض توربينات أخرى للخطر.

وذكر هاسه أن هناك تصاعدا قويا للدخان الذي يمكن مشاهدته من بعيد.

وذكر مسؤولون محليون أن سبعة من أفراد الطوارئ على الأقل أصيبوا خلال عمليات السيطرة على الحرائق، ونُقل ستة منهم إلى المستشفى.

ويحاول رجال الإطفاء أيضا إخماد حريق في حديقة "ساكسون سويسرا" الوطنية في ولاية سكسونيا الألمانية، وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا أوليا من وقوع كارثة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين. وحتى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء كان لا يزال 136 فردا من فرق الطوارئ في الموقع.

وقال متحدث باسم إدارة المنطقة: "مشكلتنا الكبرى هي الرياح".

وفي أماكن أخرى من أوروبا استمرت مناطق الغابات في الاحتراق، مثل اليونان التي لا يزال خطر اندلاع مزيد من الحرائق فيها مرتفعا حتى اليوم الثلاثاء.

ودمر حريق غابات في الجزء الجنوبي من جزيرة ليسبوس، والذي لم يكن تحت السيطرة حتى أمس الاثنين، حوالي 1700 هكتار من الأراضي.

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