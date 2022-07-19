بريطانيا تترقب أقسى موجة حر بتاريخها

المصدر: وكالات

يتوقع أن تصل الحرارة في المملكة المتحدة إلى أربعين درجة مئوية، اليوم، للمرة الأولى في تاريخ البلاد فيما تضرب موجة حر غرب أوروبا مخلفة حرائق غابات خصوصا في جنوب غرب فرنسا.

وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا في ظرف شهر مع ما يرافقها من حرائق في شبه الجزيرة الإيبيرية وفرنسا.

ويأتي تكاثر موجات الحر نتيجة مباشرة للاحترار المناخي على ما يرى علماء إذ أن انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد من حدتها ومدتها وتواترها.

وسجلت، أمس، 38,1 درجة مئوية في شرق إنكلترا وهي أعلى حرارة خلال السنة الحالية والثالثة التي تسجل في المملكة المتحدة. أما ويلز فقد سجلت مستوى قياسيا بلغ 37,1 درجة مئوية فيما بلغت الحرارة في لندن 37,5.

للمرة الأولى أصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية إنذارا من الدرجة الرابعة الأعلى محذرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.

وستبقى بعض المدارس مغلقة في حين يتوقع حدوث اضطرابات في حركة النقل المشترك.

إغلاق مطار

وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار "لوتون" قرب العاصمة البريطانية لندن نتيجة حدوث "خلل في المدرج بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، الاثنين.

وقالت إدارة المطار في منشور على "تويتر"، أمس، إنه "بعد درجات الحرارة المرتفعة اليوم، تم تحديد عيب سطحي على المدرج".

وأضافت أنه "تم استدعاء المهندسين على الفور إلى الموقع وتجري أعمال الإصلاح حاليا لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن".

وتم تحويل ما لا يقل عن 14 رحلة ركاب واردة من لوتون إلى مطار "ستانستيد" القريب، ومن المحتمل أن يؤدي "الاضطراب إلى الإلغاء شبه الحتمي" للرحلات، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وفي سياق متصل، حذرت شبكة السكك الحديدية في بعض مناطق إنكلترا ومترو الأنفاق في لندن من اضطرابات وتأخر رحلات قطارات بسبب موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وطلبت من المسافرين إلغاء حجوزاتهم.

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