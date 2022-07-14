شاهد.. السفير العراقي في بيروت يطلق قذيفة "آر بي جي" تثير الجدل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، ظهر بأحدها وهو يطلق قذيفة "أر بي جي 7" في منطقة البقاع، ما أثار موجة من الجدل الواسع والانتقادات، ومطالبات باستدعائه من قبل الخارجية العراقية.

كما ظهر البراك في صورة أخرى، وهو يتوسط مجموعة مسلحة من المدنيين خلال زيارته إلى إحدى القرى في منطقة البقاع اللبنانية.

وظهر السفير العراقي حيدر البرّاك وهو يزور إحدى قرى منطقة البقاع بالشرق اللبناني، في رحلة ربما لصيد الطيور، وأثناء الزيارة أطلق قذيفة "آر.بي.جي" في الهواء.

ويتضح من صورة ظهرت للسفير وهو في المنطقة، أن موكبا كبيرا من السيارات رافقه.

وقال السفير أنه لبى "دعوة شيوخ البقاع، والرمي بقذيفة RBG7 هي إحدى عاداتهم".

وأثارت الصورة جدلا واسعا وعلق مغرد قائلا: "إذا كان سفيراً في وزارة الخارجية يستخدم قاذفة (آر بي جي سفن) فماذا يفعل لو كان في وزارة الدفاع".

ودعا نشطاء على مواقع التواصل، إلى أنه "يفترض أن تتحرك الداخلية اللبنانية للتحقق من الصور وحماية أمن مواطنيها من مغامرات السفير قبل كل شيء".

وقال آخر، بأن "خرق سفير العراق لدى لبنان حيدر البراك الأعراف للمرة الثانية خلال هذه السنة عندما أطلق قافة آر بي جي، وقبلها منع عضو وفد عراقي من التصريح الإعلامي في بيروت بأسلوب مبتذل".

من جانبه، قال الصحافي ستيفن نبيل، في منشور على فيس بوك، بعنوان "دبلوماسية القاذفات"، قال فيه إنه "من المعتاد أن يقوم سفراء الدول بنقل ثقافة الدولة والشعب إلى الدولة المضيفة والاهتمام بشؤون الجالية والمغتربين وبناء العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتينة".



وأضاف أن "سفير العراق في لبنان حيدر البراك قام بنشاط مغاير لكل هذا، واختار أن يقضي وقته في البقاع و هو يضرب قاذفة صواريخ RPG7، في وقت يعاني الكثير من اللاجئين العراقيين في لبنان" من مشاكل متعددة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد طلبت من سفيرها في لبنان، حيدر البراك، العودة إلى بغداد في وقت سابق، بعد تداول مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر السفير في تصرف وُصف بـ"غير اللائق".

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