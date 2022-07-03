الملك سلمان يعين الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة لوزير السياحة

المصدر: الرياض - د ب أ

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

كانت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود تشغل في الوزارة منصب مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية.

والمنصب الجديد الذي أصدره العاهل السعودي اليوم الأحد، هو ترقية جديدة للأميرة هيفاء في الوزارة .

وتشغل الأميرة هيفاء أيضاً عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وشركة القدية للإستثمار ، وصندوق التنمية السياحي مجلس التنمية السياحي

ومرت الأميرة هيفاء بعدد من المحطات المهنية قبل ذلك، إذ شغلت سابقاَ منصب الأمين العام لشركة الفورمولا إي القابضة، وتولت تنظيم سباق للفورمولا إي في الدرعية قرب الرياض، وقد استقطب الحدث أكثر من 60 ألف مشارك.

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