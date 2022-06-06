بدون خفض الأجور.. 70 شركة بريطانية تجرب نظام العمل 4 أيام أسبوعياً

المصدر: د ب أ

سيبدأ أكثر من 3 آلاف عامل في 70 شركة بالمملكة المتحدة العمل 4 أيام بالأسبوع بدون خفض في الأجور في تجربة تستمر 6 أشهر، فيما يقول عنه المنظمون إنه أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع تجري في أي مكان في العالم.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية إن الشركات ستعطي العمال 100 % من الأجر مقابل 80 % من وقت العمل، في مقابل الالتزام بالحفاظ على 100 % على الأقل من الإنتاجية.

ويجري تنظيم التجربة من قبل "أسبوع عمل 4 أيام العالمية" بالشراكة مع مركز "أوتونومي" للأبحاث، وحملة "أسبوع عمل 4 أيام" في بريطانيا، وباحثون من جامعة كامبريدج وجامعة اوكسفورد وكلية بوسطن.

وتقدم الشركات المشاركة منتجات وخدمات تتراوح من التعليم إلى الاستشارات في مكان العمل. وسيعمل الباحثون مع كل منظمة مشاركة لقياس التأثير على الإنتاجية ورفاهية عمالها، وكذلك التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين.

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