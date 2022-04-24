صورة نادرة تجمع الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله.. والكشف عن مناسبتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، صورة نادرة وعفوية للملك خالد رحمه الله ، داخل الحرم المكي عقب غسيل الكعبة المشرفة .

وأظهرت الصورة الملك خالد ، داخل الحرم المكي ، وخلفه ولي العهد الأمير فهد آنذاك (الملك فهد) ، والأمير عبدالله النائب الثاني (الملك عبدالله) ، والأمير متعب بن عبدالعزيز "رحمهم الله جميعا وغفر لهم".

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