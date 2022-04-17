شاهد.. غرق سفينة وقود قبالة تونس.. ومخاوف من تلوث بحري

المصدر: قابس (تونس) - وكالات

غرقت السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود في حادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص بينما أكدت السلطات أن بإمكانها تجنّب وقوع تلوّث واسع النطاق.

وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس في جنوب شرق البلاد لمعاينة موقع الحادثة وأكدت في تصريح للتلفزيون الحكومي أن "الوضع تحت السيطرة".

وقالت وزارة البيئة في وقت سابق السبت في بيان إن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم "آي أم أو 7618272". وإنها تنقل "حوالي 750 طنا من مادة القازوال (الديزل)".

كما أوضحت الوزيرة في تصريحات لوكالة فرانس برس أن مادة القازوال (الديزل) التي تحملها السفينة "أقل خطرا وتتبخر بسرعة" وانه "لا وجود لتسربات حتى اللحظة".

بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي وكالة فرانس برس عن وجود "تسربات صغيرة للوقود لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة... هذا الصنف من الوقود سريع التبخر"، مستبعدا حدوث "كارثة بيئية" في خليج قابس حيث غرقت السفينة داخل المياه التونسية.

واعتبرت الوزيرة "أن الوسائل المتاحة كافية لتطويق الحادث ... وطلب المساعدة الدولية ممكن" إذا لزم الأمر.

بالموازاة مع ذلك، أعلنت وزارة البيئة اتخاذ إجراءات تتمثل في وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، بالإضافة إلى إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان التسرب لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.

وتجتمع لجنة الكوارث في مقر محافظة قابس خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع أي تلوّث قد ينجم عن الحادث.

كارثة بيئية تهدد #تونس مع غرق سفينة تجارية محملة بـ 750 طنا من الوقود#الحدث pic.twitter.com/7xcjE13WvS — ا لـحـدث (@AlHadath) April 16, 2022

وقامت الوزارة بتفعيل "الخطة الوطنية للتدخل العاجل" وستنطلق عمليات شفط الوقود إذا ما تسرب بكميات كبيرة، حسب الوزيرة في انتظار تحسن الأوضاع الجوية مع بداية فجر الغد.

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وسمحت سلطات الميناء لها بالرسو على بعد حوالى سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس. إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية مساء الجمعة مع تردي الأحوال الجوية، وفقا للوزارة.

وبين الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك وشخصين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيوائهم في فندق وهم "في حالة عادية". كما تم الاستماع إلى إفاداتهم "لفهم الأسباب" التي أدت إلى وقوع الحادثة.

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