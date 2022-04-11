تحطم زجاج طائرة ركاب باكستانية بعد إقلاعها والكشف عن السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قامت رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) المتجهة إلى جدة بهبوط اضطراري في مطار جناح الدولي في كراتشي بعد دقائق من مغادرتها لاهور بعد انكسار زجاجها الأمامي في الجو.

ووفق صحيفة «ذا إكسبريس تريبيون» الباكستانية، فإن الطائرة كانت متجهة إلى جدة تقل 300 راكب من مطار العلامة إقبال الدولي في لاهور عندما تحطم زجاجها الأمامي في الهواء بسبب انخفاض ضغط الأكسجين بعد دقائق من الإقلاع.

وأشارت:«اتصل قبطان الرحلة PK-759 على الفور ببرج المراقبة وطلب الهبوط الاضطراري في مطار جناح الدولي، وتم نقل الطائرة المتضررة للإصلاح».

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إنه سيتم ترتيب رحلة بديلة لمغادرتهم جدة.

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