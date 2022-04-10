رئيس وزراء بريطانيا لـ«زيلينسكي»: «كيف حالك؟» والرئيس الأوكراني يُفاجئه بالرد (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد وصوله إلى كييف.

وظهر في الفيديو، جونسون يسأل رئيس أوكرانيا عن حاله بعد الترحيب به، قائلا:«كيف حالك؟»، فرد عليه زيلينسكي، قائلا:«أنت تعرف كيف حالي».

وكان بوريس جونسون وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت والتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تعد زيارة رئيس وزراء بريطانيا كعلامة على التضامن مع الشعب الأوكراني، حيث يعتزم الجانبين بحث الدعم طويل المدى المقدم من بريطانيا لأوكرانيا.

رئيس وزراء بريطانيا جونسون: كيف حالك؟



الرئيس الأوكراني زيلينسكي: أنت تعرف كيف حالي. pic.twitter.com/RPpdgvqkT5 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) April 9, 2022

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