مشاجرة في المسجد الحرام.. وبيان أمني سعودي يكشف التفاصيل (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو متداول نشوب مشاجرة بين شخصين، الخميس، داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكشفت أجهزة الأمن في السعودية تفاصيل الحادث في بيان، قالت فيه: «باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل #المسجد_الحرام في المسعى، نتيجة التلاسن بين شخصين، لم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».

وتابع البيان: «تهيب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية #العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله».

وكان مغردون تداولوا على موقع "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو المشاجرة داخل المسجد الحرام في نهار شهر رمضان.

وأظهر الفيديو وقوع المشاجرة في "مسعى الصفا والمروة"؛ حيث تبادل عدد من الأشخاص اللكمات والركل بالأرجل، وسط حالة من الفوضى.

وأبان المقطع، أن عدد من المعتمرين الآخرين حاولوا التدخل لفض المشاجرة إلا أن بعض الأشخاص أصروا على المضاربة دون مراعاة لحرمة المسجد الحرام وشهر رمضان.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام. pic.twitter.com/WSBba1N7Bn — الأمن العام (@security_gov) April 7, 2022

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة داخل المسعى في #المسجد_الحرام مساء أمس بسبب تلاسن بين شخصين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتدعوا الادارة الى الالتزام بالهدوء والسكينة اثناء أداء #العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر ألله.#رمضان#رمضان_مبارك pic.twitter.com/WypYZmRzR1 — سعيد العدواني (@Saeed_Aladwany) April 7, 2022

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