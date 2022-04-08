كوريا الشمالية تهدم آخر رموز التعاون مع جارتها "الجنوبية"

قررت كوريا الشمالية، الجمعة، هدم فندق مملوك لكوريا الجنوبية، يقع في منتجع كوري شمالي، كان يعتبر أحد آخر "الرموز المشتركة" بين الكوريتين، وفقا لمسؤولين في سيول، دعوا الجارة الشمالية إلى وقف الدمار "أحادي الجانب".

وقامت كوريا الجنوبية ببناء عشرات المرافق في منتجع "دايموند ماونتن" (منتجع جبل كومكانغ) في كوريا الشمالية، لاستيعاب السياحة من قبل مواطنيها خلال فترة التقارب بين الخصمين في التسعينيات.

لكن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصف المنشآت الكورية الجنوبية هناك عام 2019 بأنها "بالية"، وأمر بتدميرها.

وأجلت كوريا الشمالية أعمال الهدم عام 2020 كجزء من إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، التي تتولى شؤون الكوريتين، يوم الجمعة، إن كوريا الشمالية تمضي قدما في هدم فندق "هيه كوم كانغ".

وكان "الفندق العائم"، الذي أقيم في منطقة ساحلية من المنتجع، ملكية خاصة رئيسة من بين عشرات المرافق التي أنشأتها كوريا الجنوبية لاستيعاب الجولات السياحية في منتجع "دايموند ماونتن"، والتي بدأت عام 1998.

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