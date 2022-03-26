وفاة رجائي عطية نقيب المحامين في مصر داخل المحكمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر السبت عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مسؤولة إن عطية تعرض إلى إغماء مفاجئ أثناء وجوده داخل محكمة جنايات إمبابة بمحافظة الجيزة، وبعد سقوطه على الأرض قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعيا.

وتداول محامون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصورة للحظة سقوط رجائي عطية أثناء وجوده داخل المحكمة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من دعاء ومناجاة نشرها رجائي عطية، صباح السبت، عبر صفحته بموقع "فيس بوك" تحت عنوان "اصطباحة الأحباب".

ويقول نقيب المحامين الراحل في تلك المناجاة: "بسم الله نستقبل هذا الصباح الندى.. نفتح القلوب مع العيون، ونتطهر من الأدران، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان.. نناجي الحي القيوم، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا وآمالنا".

وختم المناجاة بالقول: "ربنا.. لقد وعدتنا ووعدك يا الله حق، ونحن على ما أمرت.. اللهم أطعمنا من خضر الجنة، واسقنا يوم الحساب من الرحيق المختوم، يا خير من سئل وخير من أجاب.. يا رب".

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