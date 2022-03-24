المصدر: الكشف عن أول صور لقصر«بوتين» العائم.. كلف 500 مليون جنيه استرليني

سلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على قصر فلاديمير بوتين العائم الذي يتكلف 500 مليون جنيه استرليني.

وقالت الصحيفة إن القصر مكون من ستة طوابق ويتمتع برفاهية فاحشة وإفراط شنيع. وتحتوي أسطح السفينة على الذهب والرخام المرصع، وذكرت الصحيفة إن الثروات المنفقة على اليخت تكاد تكون غير قابلة للفهم.

يوجد في الخارج مهابط طائرات هليكوبتر مزدوجة، قادرة على إنزال طائرات هليكوبتر هجومية روسية، وطوابق من خشب الساج النظيف ونظام اتصالات ودفاع متطور للغاية مع القدرة على إطلاق طائرات بدون طيار من السماء.

أما في الداخل فهناك البذخ المطلق، فتوجد طاولة بلياردو ذاتية التسوية، ومنتجع صحي مع غرفة للعلاج بالتبريد وحوض سباحة يمكن أن يتحول إلى حلبة رقص.

كما يوجد حوض أسماك ومسرح وقاعة رقص وصالة ألعاب رياضية وجاكوزي،وبيانو كبير يعزف على نفسه بنفسه ويكرر أغنية بعنوان فلاديمير بوتين زميل جيد. بالإضافة إلى شاشة تلفزيون بعرض 4.5 متر وغرفة نوم واحدة.

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