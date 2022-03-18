مقبرة من أيام الجاهلية تبعد عن الكعبة 700 مترا.. وسرّ تسميتها بـ"الشبيكة" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سلَّطت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، الضوء على "مقبرة الشبيكة" التي لا يعرفها كثيرون وتقع بجوار المسجد الحرام من الجهة الغربية، وتبعد 700 مترًا فقط عن الكعبة المشرفة.

وقال مدير مركز دراسات تاريخ مكة المكرمة، الدكتور فوزي الدهاس: "هذه المقبرة هي من المقابر القديمة الجاهلية في مكة، وقد سميت بالمُطَيّبِين والأحلاف وهم بنو عبدالدار وبنو عبد مناف من أحفاد قصي بن كلاب".

وأضاف "الدهاس": "اختلف الفريقين حول الوظائف التي تركها قصي بن كلاب لأبنائه من بعده، فتحالف فريق من قريش مع بنو عبدالدار، وفريق آخر مع بنو عبد مناف، وحصل بينهم اشتباك".

وأشار المؤرخ حسب "المرصد" إلى أن المقبرة لم يدفن بها أحد من قرن ونصف، وتحديدًا منذ 1310، بل الذين كانوا يقبرون فيها كانوا من عوائل معينة، ولم تكن عامة، وأُصيبت مكة في القرن الثالث عشر الهجري بوباء انتشر فيها وكثر فيها الموتى ودفن فيها كثير من ضحايا الوباء وأصبحت لها رائحة وتأذى منها الحجاج والمعتمرين، فمنع الدفن فيها.

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