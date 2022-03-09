فيديو لضبط كمية هائلة من المخدرات في شحنة برتقال بالسعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب مليون و272 ألف قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة ومخبأة في شحنة برتقال.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات أسفرت عن ضبط الكمية المذكورة بحوزة وافدَيْن اثنين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وذكر أن الاثنين قاما بتهريب الشحنة المخدرة إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال، وأنه قد تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لعملية الضبط وتوقيف المتهمين.

وفي يونيو الماضي، ضبطت السلطات اللبنانية كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وفي أبريل 2021، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب أكثر 5.3 ملايين حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في شحنة "رمان"، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

إحباط محاولة تهريب (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بمنطقة الرياض قادمة من خارج المملكة ومخبأة في شحنة برتقال، والقبض على مستقبليها.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/SALOhvDcVI — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 9, 2022

وأحبطت السلطات في ديسمبر الماضي تهريب نحو 250 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية كانت في مركبة أتية من الأردن.

في اللهر ذاته، صادرت الحكومة السورية أكثر من نصف طن من الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة معكرونة معدة للتوصل إلى الرياض.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة في السعودية ضد تجارة المخدرات والكحوليات، إلا أن المملكة تحولت إلى وجهة مفضلة لباعة العقاقير المخدرة وخاصة حبوب الكبتاغون.

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