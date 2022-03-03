محمد بن سلمان يكشف كيف سيتم اختيار ولي للعهد بعد أبناء الملك عبدالعزيز

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ردّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حواره لمجلة ذا أتلانتيك الأميركية على سؤال المجلة حول أحكام هيئة البيعة بعد انتهاء حكم أبناء الملك عبدالعزيز بقوله: "ستكون آخر شخص يعلم بشأن ذلك، هذه من المواضيع المحظورة".

وجاء في سؤال المجلة: لقد لاحظت أن هنالك تغييرًا في أحكام هيئة البيعة يفيد بأنه بعد انتهاء حكم أبناء عبدالعزيز، في تلك المرحلة، لا يمكن أن يأتي ولي العهد من نفس فرع الملك، ليجيب سمو ولي العهد بقوله: "هذا صحيح، على سبيل المثال، لا يسعني أن أعين الأمير خالد بن سلمان وليًّا للعهد" حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

لتكمل مجلة أتلانتيك سؤالها: حسنًا، ولا حتى أبنائك أيضًا؟ فكانت الإجابة: "يجب عليّ أن أختار من فرع مختلف وفقًا لنظام هيئة البيعة".

ومع إصرار مجلة أتلانتيك معرفة الآلية بسؤال: وكيف ستتخذ هذا القرار عندما يحين الوقت؟ كانت إجابة ولي العهد السعودي: "ستكون آخر شخص يعلم بشأن ذلك، هذه من المواضيع المحظورة التي لا يعلمها إلا نحن أبناء العائلة المالكة، الملك وأنا والأعضاء الـ 34 في هيئة البيعة، وسيضحون بحياتهم قبل أن يتحدثوا عن أيٍّ من هذه المواضيع.

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