تعليق طريف من مصري مقيم بأوكرانيا

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  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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انتشر على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو طريف لمصري مقيم في أوكرانيا على الزحام أمام المراكز التجارية ومحطات الوقود بعد بدء روسيا شن عمليات عسكرية.

وحسب "المرصد"، قال المصري: "قاعدين يتمرقعوا زي مراتي.. بقولها نشتري حجات وأحط بنزين في العربية.. تقول مش هيحصل حاجة.. وأمبارح بيشتروا خمور وخضار بسيط".

جدير بالذكر أن روسيا شنت عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا ووصلت حتى العاصمة كييف، وسط فرار لسكان العاصمة نحو بولندا.

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