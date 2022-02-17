طرد راكب من طائرة أميركية بسبب عبارة غريبة مكتوبة على كمامته

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أظهر مقطع فيديو، طرد أحد ركاب طائرة، بسبب قناع كان يرتديه، مكتوب عليه رسالة مناهضة للرئيس الأميركي جو بايدن.

وظهر في الفيديو، راكب إحدى الطائرة يتجادل مع مضيفة طيران، وفق "فوكس نيوز" الأميركية.

وقالت المضيفة، التي تعمل في شركة Allegiant Airlines المحلية الأميركية، "التعليق الذي كتبته هنا"، في إشارة إلى الكلام المكتوب على قناعه الطبي.

حيث أن التعليق هو عبارة "هيا بنا براندون" ( Let's go Brandon) كانت مكتوبة على الكمامة.

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