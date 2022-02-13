السعودية: السجن 52 عاما بحق 11 شخصا بتهمة غسل الأموال

المصدر: الرياض - د ب أ

كشفت النيابة العامة السعودية اليوم الأحد عن تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا امتهنوا جريمة غسل الأموال ومخالفة نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات وصدر بحقهم أحكام بالسجن 52 عاما.

ونقلت صحيفة "الرياض أونلاين" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً ( سعوديان وتسعة وافدين) ، في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليار ريال.

وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة ، مشيرا إلى صدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت 62.5 مليون ريال ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها مليونا و672 ألفا و862 ريالاً ، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

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