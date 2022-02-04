شاهد.. لحظة إحباط 5 محاولات لتهريب 1.4 مليون حبة كبتاجون إلى السعودية مخبأة بطرق ماكرة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بالمملكة العربية السعودية من إحباط خمس محاولات لتهريب 1.491.859 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وحسب صحيفة المرصد، أوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها في جمرك الحديثة، عُثر على 774.418 حبة، كانت مُخبأةً في تجويف أرضية إحدى المركبات من نوع "خصوصي" وفي خزان الوقود الخاص بالمركبة، وأضافت أنه في المحاولة الثانية التي تم إحباطها، عُثر على 272.093 حبة، كانت مُخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269.767 حبة كبتاجون في شاحنة أخرى.

وأضافت الهيئة أنه جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضًا، حيث تم فيها إخفاء 134.884 حبة كبتاجون في أرضية إحدى الشاحنات القادمة، كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40.697 حبة وذلك بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة​ وعددهم شخصان.

#ارقد_وآمن | إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في عددٍ من الشاحنات والمركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم شخصان.

🔗| https://t.co/Iays6vpNiu#زاتكا pic.twitter.com/kicam5yjpf — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 4, 2022

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