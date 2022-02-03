حريق على متن سفينة نفط قبالة السواحل النيجيرية (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت شركة نقل نيجيرية، اليوم الخميس، عن نشوب حريق على متن إحدى سفن النفط التابعة لها قبالة سواحل نيجيريا.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا قالت فيه "شب حريق على متن سفينة النفط "ترينتي سبيريت"، المملوكة لشركة "شيبه أي أند بي" النيجيرية، وتلى الحريق انفجار قبالة السواحل النيجيرية".

وأضاف البيان: "نبلغ عن حادثة مؤسفة، وهي حريق اجتاح منشآتنا لإنتاج النفط في البحر "ترينتي سبيريت"، الواقع في محطة أوكبوكيتي، بعد انفجار وقع في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء" .

وتابع البيان: "يجري التحقيق في سبب الانفجار، في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع قتلى، لكننا نؤكد أنه كان هناك 10 أشخاص على متن السفينة قبل الحادث".

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