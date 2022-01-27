إيمان أبو طالب.. الإعلامية التي تسببت في حبس متحدث الجيش المصري السابق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حظى حكم محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، بحبس العميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري 6 أشهر، اهتمام العديد من المتابعين حول هوية الإعلامية المتسببة في حبسه.

وجاء الحكم بعدما رفع سمير، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.

وتعد إيمان أبو طالب من مواليد عام 1980م، مصرية الجنسية وتعمل إعلامية في إحدى القنوات المشهورة كما بدأت مشوارها الإعلامي في العمل مراسلة لكثير من القنوات هي دبي، والكويت، والبحرين، كما وثم انتقلت إلى قناة روتانا موسيقى وكذلك عملت مراسلةً لبرنامج "نشرة الأخبار" لعدة أشهر.

من ثم انتقلت في عام 2005 إلى قناة "روتانا سينما" عند افتتاحها، مما أدى إلى ازدياد شهرتها على مستوى العالم العربي، كما انتقلت إلى قناة "المحور" لتعمل مقدمة لبرنامج "صبايا الخير" بدلا من ريهام سعيد.

وتزوجت إيمان أبو طالب عام 2007 من المهندس شريف إسماعيل، ولديها طفلان من زوجها الأول وهما نادين وأحمد، كما قد أنهي تعاقدها مع قناة "المحور" بعد فترة ليست طويلة بسبب مشاكل لم يصرح عنها.

دخلت عالم التمثيل من خلال مشاركتها في بعض الأفلام والمسلسلات ومنها: فيلم "من أول السطر" بجانب فريق واما، وشاركت فى مسلسل "ظرف أسود" مع عمرو يوسف، وظهرت بدور المذيعة في فيلمي "سالم أبو أخته" و"أبو العربي"، كما وانتقلت في عام 2016 م إلى قناة MBC حيث قدمت موسمين متتاليين من برنامج "نواب مصر"، ثم أنهت تعاقدها بعد ذلك.

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على إيمان أبو طالب في 13 مايو 2017، بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.

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