جندي أوكراني يفتح النار ويقتل 5 أشخاص في مصنع عسكري

المصدر: كييف - رويترز

قال وزير الداخلية الأوكراني على فيس بوك إن الشرطة اعتقلت اليوم الخميس جنديا من الحرس الوطني أطلق النار على حراس أمن في مصنع عسكري لأسباب مجهولة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وذكر بيان للشرطة أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مصنع بيفدنماش للصواريخ بمدينة دنيبرو بوسط البلاد أثناء تسليم الأسلحة للحراس.

وقتل الجندي، الذي كانت بحوزته بندقية كلاشنيكوف و200 طلقة، أربعة جنود وامرأة مدنية.

وحاول الجندي، البالغ من العمر عشرين عاما، الفرار بعد إطلاق النار ولكن تم القبض عليه بعد بضع ساعات .

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي إن الجندي أرتيم ريابشوك سيتحمل كامل المسؤولية التي ينص عليها القانون.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جميع الملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة.

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