تحذير أميركي من السفر إلى 22 دولة بينها 3 عربية بسبب "كورونا"

المصدر: واشنطن - رويترز

نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بعدم السفر إلى 22 دولة منها مصر والبحرين وقطر وإسرائيل وأستراليا وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي بسبب مخاوف متعلقة بكوفيد-19.

ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، وأبلغت الأميركيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تشمل أيضا بنما وجزر الباهاما وبوليفيا.

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