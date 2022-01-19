تحذير أميركي من السفر إلى 22 دولة بينها 3 عربية بسبب "كورونا"
نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بعدم السفر إلى 22 دولة منها مصر والبحرين وقطر وإسرائيل وأستراليا وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي بسبب مخاوف متعلقة بكوفيد-19.
ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، وأبلغت الأميركيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تشمل أيضا بنما وجزر الباهاما وبوليفيا.
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