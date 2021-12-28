اليابان ترسل رواد فضاء للقمر قبل نهاية العقد

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم اليابان إرسال رواد فضاء يابانيين إلى القمر في النصف الثاني من هذا العقد.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان وضعت "خطة أساسية" معدلة لاستكشاف الفضاء.

وقال رئيس الوزراء فومي كيشيدا: "خلال النصف الثاني من العشرينيات من القرن الحالي، نريد تحقيق هدف هبوط رواد فضاء يابانيين على القمر".

ويشار إلى أن اليابان لديها خطط لاستكشاف القمر منذ وقت. كما تشارك اليابان في مهمة ارتميس الأمريكية، وتريد تطوير معدات لمحطة قمرية ومركبات نقل لسطح القمر.

وكانت اليابان قد وضعت في السابق هدفا لها يتمثل في استخدام الهيدروجين كوقود في المستقبل، حيث تريد استخراجه من الرواسب الثلجية في القمر. وسوف يتم بناء مصنع وقود في القطب الجنوبي للقمر في نحو عام 2035 تقريبا.

ووفقا لبيانات سابقة لوكالة الفضاء اليابانية، فإن الهدف هو استخدامه لتشغيل سفينة فضاء قابلة لإعادة الاستخدام. كما سوف يستخدم الهيدروجين لتشغيل مركبة نقل على القمر في المستقبل.

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