سورية: 414 جريمة قتل و157 حالة انتحار خلال 2021

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي بسورية، زاهر حجو، أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلاد منذ بداية العام وحتى اليوم بلغت 414 ضحية.

وقال حجو في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية، إن من بين الضحايا 353 من الذكور و61 من الإناث.

ولفت إلى أن أكثر حالات القتل وقعت في محافظة درعا بتسجيل 115 ضحية، وهي تتصدر المشهد للسنة الرابعة على التوالي بعدد الضحايا الناتجة عن جرائم القتل، ومن ثم تليها السويداء بوقوع 66 ضحية، وريف دمشق 46 ضحية، وحلب 40 ضحية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة، وفي حماة 33، وفي حمص 29، في حين تم في دمشق تسجيل 26 ضحية، وفي طرطوس 12 ضحية، وفي اللاذقية لم يتم تسجيل سوى 8 ضحايا بسبب جرائم القتل.

وفيما يخص حالات الانتحار، لفت حجو إلى أن هناك انخفاضا في حالات الانتحار في سوريا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 197 حالة انتحار، مؤكدا أنه تم تسجيل حتى بداية الشهر الحالي 157 حالة انتحار في البلاد، بينهم 109 من الذكور و48 من الإناث.

وبين حجو أنه تم تسجيل انتحار 25 قاصراً، من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث. موضحاً أن محافظة حلب سجلت أعلى حالات انتحار بـ 30 حالة، ومن ثم ريف دمشق بـ24 حالة، وكذلك اللاذقية الرقم ذاته، وفي دمشق 18 حالة، وطرطوس 17، وكذلك في حماة تم تسجيل 17 حالة، وفي السويداء تم تسجيل 14 حالة انتحار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news