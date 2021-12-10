الكويت.. لص "غير طبيعي" يسرق سيارة ويعتدي بساطور على رجلي أمن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وجه مدير أمن حولي في الكويت اللواء عبدالله العلي باحتجاز مواطن وإحالته إلى الاختصاص على خلفية تهجمه على رجلي أمن بساطور في السالمية.

وقال مصدر أمنى إن بلاغاً من وافدة قالت فيه إنها شاهدت سيارة شقيقها المبلغ عن سرقتها يقودها مجهول، وزودت رجال الأمن بمكان المركبة بواسطة اللوكيشن، وعليه تم توجيه دورية أمن، ولدى ضبط قائدها تهجم على رجلي الأمن لدى الطلب منه النزول والتوجه للدورية وتبين أنه غير طبيعي، وعليه تم إخطار اللواء عبدالله العلي الذي أمر بإحالة الشخص الى الأدلة الجنائية للوقوف على طبيعة المادة التي جعلته غير طبيعي، وإحالته للمباحث الى جانب تسجيل قضية تعد على رجال أمن، بخلاف سرقة سيارة.

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