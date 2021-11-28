بيان أمني سعودي.. القبض على سارقي السيارة الفارهة.. والكشف عن جنسيتهما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة والقبض عليهما بعد سرقتهما مركبة مواطن في حي العليا بالرياض ، وهما مواطن سعودي ومقيمة من الجنسية الفلسطينية، وتم استعادة المركبة وهي من نوع “رنج روفر”.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنهما سرقا المركبة بعد إيهام مالكها برغبتهما في تجربتها قبل إتمام عملية الشراء، كما نفذا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت بداية الواقعة، عندما عرض المواطن سيارته الفارهة من نوع “رنج روفر”، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات.

وتلقى المواطن اتصالًا من أمراة ترغب في شراء السيارة المعروضة للبيع، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة، في اليوم التالي.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وصلت المرأة وكانت ترتدي عباءة سوداء وكمامة، يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى بحي العليا في الرياض.

وطلبت المرأة من مالك السيارة تجربتها، وبالفعل قادت السيارة وبجوارها الشخص الآخر، وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة عبر منصة أبشر.

وعند وصول المرأة والشخص الآخر إلى منزل المالك، قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب الكراج من أجل دخول السيارة، ولكنه تفاجأ بهروب السيدة ومرافقها بالمركبة، وسرقة سيارته أمام عينيه.



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