15 كويتية تُطلَّق.. يومياً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت صحيفة "الراي" الكويتية أرقام رسمية أظهرت ارتفاع معدلات الطلاق في الكويت، بحيث بات معدل عدد المطلقات يومياً يصل إلى نحو 15 مواطنة، استناداً إلى إحصائيات السنوات الخمس الماضية، في مؤشر مقلق يحتاج بحثاً في العمق لأسبابه وتداعياته.

وأظهرت إحصائية أعدتها "الراي" لمعدلات الطلاق بين العامين 2016 و2020، أن معدل الطلاق يومياً يصل إلى 20، نصيب المواطنات منه 15 حالة، مقابل 5 حالات لغير الكويتيات.

ووفق أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، شهدت حالات الطلاق زيادة في السنوات الخمس الأخيرة.

ويعزى انخفاض عدد حالات الطلاق في العام الماضي، إلى استثنائية الوضع الذي فرضته إجراءات مواجهة جائحة "كورونا".

وفي الإجمال، وصل عدد حالات الطلاق خلال السنوات الخمس إلى 36345 حالة، من بينها 26576 حالة للكويتيات.

ووفق جنسية الزوج المطلق، فإن الكويتيات الـ26576 طلقهن 22626 كويتياً، بواقع 85% من عدد المطلقين، مقابل 3950 غير كويتي، نسبتهم 15% من عدد مطلقي الكويتيات.

وفيما يلي إحصائية للخمس سنوات الماضية:

2016: 7223 حالة طلاق، بينها 5259 حالة لكويتيات (4386 الزوج كويتي و873 الزوج غير كويتي).

2017: 7433 حالة طلاق، بينها 5402 حالة لكويتيات (4510 الزوج كويتي و892 الزوج غير كويتي).

2018: 7869 حالة طلاق، بينها 5764 حالة لكويتيات (4839 الزوج كويتي و925 الزوج غير كويتي).

2019: 7888 حالة طلاق، بينها 5857 حالة لكويتيات (4938 الزوج كويتي و919 الزوج غير كويتي).

2020: 5932 حالة طلاق، بينها 4294 حالة لكويتيات (3953 الزوج كويتي و341 الزوج غير كويتي).

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