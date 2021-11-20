بتورتة تحمل صورته.. مصريون يحتفلون بعيد ميلاد السيسي

المصدر: القاهرة - متابعات

احتفل عدد من مواطني قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعيد ميلاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خلال تزيين تورتة تحمل صورته.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، قام المواطنون المصريون بإحضار تورتة ووضعوا عليها صورة السيسي وبجواره علم مصر ليحتفلوا بعيد ميلاده في جو بسيط لتكون رسالة للجميع بأن هناك محبين بسطاء للسيسي لا يبتغون من وراء حبه شيء سوى نهضة مصر وأمنها.

وناشد عبدالعزيز صادق، أحد أهالي القرية والذي استضاف الاحتفال داخل منزله، كل محب للسيسي بأن يقيم احتفالية رمزية للرئيس بين أسرته ووضع صورة الاحتفال على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليرى العالم كم الحب الذي يحظى به السيسي داخل قلوب المواطنين البسطاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news