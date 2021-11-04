شرطة مكة تستدعي شخصين ظهرا في فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة

المصدر: الرياض - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة مكة بأن الشخصين هما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

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